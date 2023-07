Juve | il paradosso di Vlahovic | seconda scelta per Bayern | Real e big in Premier

(Di martedì 4 luglio 2023) Nessuno dice di no, ma nessuno dice nemmeno di sì. Almeno per ora, Dusanresta saldamente nella lista di tanti top club in giro...

Insomma, il ds toscano non ha che l'imbarazzo della scelta, con ilche, scegliendo Koopmeiners, si ritroverebbe a duellare subito con il suo vecchio Napoli.Commenta per primo Mai nella storia del calciomercato c'era stato un direttore sportivo in prima pagina per così tanto tempo . Più di un bomber. Da due mesi non si parla d'altro, o quasi: Cristiano ...Torna in campo dopo l'infortunio alla caviglia contro lache pareva doverla escludere da tutto ... Probabilmente l'ultima giocatrice a cui Prati rinuncerebbe, con ilche vi ha dovuto in ...

Juve, il paradosso di Vlahovic: seconda scelta per Bayern, Real e ... Calciomercato.com

Si parla anche di mercato con Danilo Iervolino che ha commentato anche le voci su un possibile interessamento del Napoli per Boulaye Dia, l’uomo che ha rimandato la festa Scudetto degli azzurri:. “Dia ...La Juve si muove sul fronte cessioni per poter operare in entrata Szczesny e Bonucci possono andare via. Passiamo al capitolo titolari/senatori: la rosa juventina vanta giocatori affidabili come Szcze ...