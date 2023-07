Juve | arriva la proposta dall’Arabia per Pogba | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023) Paul, centrocampista francese di proprietà dellantus, ha ricevuto un'offertaSaudita. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere il trasferimento di Paulin Arabia Saudita già in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista dellantus avrebbe infatti ricevuto unaper uno o due anni di contratto, che gli consentirebbe di far ritorno in Europa in futuro. Il club bianconero non si opporrebbe alla cessione.