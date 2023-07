Jannik Sinner e l' esordio perfetto sul Centre Court

(Di martedì 4 luglio 2023) Una macchia arancione, allegra e orgogliosa, ha chiuso i cancelli delnella prima giornata dei Championships 2023. I Carota Boys , il 'fan club' più vitaminico del Tour, non poteva ...

I Carota Boys , il 'fan club' più vitaminico del Tour, non poteva mancare alla 'prima' dinel torneo di Wimbledon. Il numero 8 del seeding ha vinto e convinto con l'argentino Juan ...fa impressione nel suo debutto a Wimbledon: sul Centrale, nell'ultimo match di giornata giocato col tetto chiuso e le luci accese, fa a pezzi Juan Manuel Cerundolo, numero 111 del mondo ...Perentoria, convincente, esaltante. La prima uscita disul prato di Wimbledon rasenta la perfezione: Juan Cerundolo non ha i mezzi per replicare, anche perché l'altoatesino dimostra di star benone arrivando a concedere la miseria di due ...

Sinner spazza via Cerundolo. Al secondo turno c'è Schwartzman La Gazzetta dello Sport

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Archiviato ieri il day-1 a Wimbledon e il primo della lista in casa Italia ha risposto presente Archiviato ieri il day-1 a Wimbledon e il primo della lista in casa Italia ha risposto presente. Lorenzo ...