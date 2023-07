Iv | 2 | 2mln donazioni per partito Renzi | spese viaggi e ristoranti superano costi personale**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Boom di '' di privati e imprese per ildi Matteo, che però chiude il bilancio del 2022 con un passivo di 56mila euro. E' quanto emerge dall'ultimo rendiconto di Italia Viva, che lo scorso anno ha incassato contributi per oltre 2 milioni di euro. Per l'esattezza, si tratta di 2 milioni 257mila 903 euro di cui 1 milione 582mila 203 euro arrivano da 'persone fisiche', per lo più parlamentari, 675mila 700 euro da società. Senza contare i 183mila 493 euro di 'quote associative annuali', quasi un milione di euro (nel dettaglio 973mila 345 euro) del 2 per mille dell'Irpef e appena 1.973 euro di 'proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività'. In totale, come emerge dall'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre scorso, parliamo di proventi per 3 milioni 416mila 714 euro. Un vero ...