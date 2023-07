Italia-Usa | Mattarella “Legame sempre più stretto per pace e sicurezza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La ricorrenza del 247° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza mi offre la gradita occasione per formularLe, signor Presidente, i più sinceri auguri della Repubblicana, che estendo con piacere a tutti i Suoi concittadini. Il profondodi amicizia tra i nostri Paesi, radicato nei valori condivisi di libertà, democrazia e diritti umani, è cementato dalla presenza negli Stati Uniti di un'ampia e operosa comunità di originena. Tale vincolo trae alimento da intensi e proficui scambi in ogni settore di reciproco interesse”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden.“Washington e Roma sono unite nel comune impegno a rafforzare il vincolo transatlantico, che continua a rappresentare ...