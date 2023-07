Italia | un ex Juve nello staff di Mancini

Il primo trofeo è la coppadel 2019 - 2020 proprio contro lain finale, poi lo scudetto di poche settimane fa atteso trent'anni: il ds forma con Spalletti un tandem vincente, anche se ...Mediaset vuole replicare la scommessa fatta sulla Coppa. Il problema è che nel momento in ... Tolto, Inter e Milan, che fanno il 70% dell'audience, un altro 15% lo fanno Roma e Napoli. Il ...... eravamo abituati solo alla Premier che veniva a fare la spesa ine invece ci siamo ... Video su questo argomento Moggi dietro i rallentamenti per Giuntoli alla: chi vuole in bianconero - ...

Juventus su Holm dello Spezia: il profilo che piace a Giuntoli Sky Sport

Con un solo anno di contratto rimasto, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio in estate, con un mercato che certamente non manca. Il centrocampista biancoceleste è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...