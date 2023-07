Istat | Cna | “Le costruzioni trainano la ripresa Per non fermarla ripensare i bonus per la riqualificazione energetica”

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA – La Cna sottolinea come il consolidamento dellapost-pandemica registrato dall’anche nel 2022 sia in gran parte attribuibile al settore delle, dimostratosi il più dinamico in tutte le macro-aree nazionali, anche a livello di occupazione, regioni meridionali comprese. Questo dato è il risultato, principalmente, dell’azione deiper ladegli immobili che, inoltre, ha permesso nel contempo sia un forte calo nelle emissioni di Co2 sia un taglio robusto nei consumi di gas. Esiste il rischio concreto, ora, che il drastico stop a tali misure possa incidere in maniera rimarchevole sull’andamento dell’economia. La Cna chiede, quindi, un ripensamento, anche nell’ottica degli obiettivi per la cosiddetta “casa green”, dei sostegni ...

...l'fotografa opinioni che stiamo raccogliendo da tempo. E non a caso tale flessione posiziona questo indicatore al livello più basso dallo scorso dicembre". Lo si legge in un comunicato della... Elena Calabria, vicepresidente nazionalee Dario Costantini, presidente nazionale15:00 - ... della Salute e del mondo del Lavoro e Welfare, tra i quali, il Direttore CentraleLinda Laura ...A spiegarlo è lo studio realizzato da Aldo Ronci perAbruzzo, relativo all'andamento nel primo trimestre del 2023: elaborato su datie Coeweb, dice in sostanza che l'export abruzzese (+8,7%)...

ISTAT, CNA: COSTRUZIONI TRAINANO RIPRESA, RIPENSARE ... 9 colonne

Il Sud insegue, e verrebbe quasi da chiedersi dov'è la novità. Ma la fotografia scattata dall'Istat nella stima preliminare del Pil 2022 e dell'occupazione ...E' una norma europea in base alla quale un’impresa non può beneficiare di contributi pubblici per più di 200.000 euro nel triennio, un limite che si applica a tantissimi finanziamenti ...