Israele | raid su Jenin | 10 morti | caos in Cisgiordania

E' il risultato dell'ultimoomicida di, che ha bombardato dal cielo e colpito da terra, con la potenza militare di cui dispone grazie all'amico americano e che usa in modo criminale ...ha lanciato un massiccioin Palestina e ha utilizzato attacchi con droni in un campo profughi durante una delle più grandi incursioni in Cisgiordania degli ultimi 20 anni. Almeno 10 ......destra estrema al governo l'ha invocata per settimane " "ma sono stati colti di sorpresa dai... cheaccusa degli attacchi contro militari e coloni compiuti in questi mesi nel nord della ...

Sale a 10 il numero dei palestinesi uccisi a Jenin Agenzia ANSA

(LaPresse) Proseguono i raid dell'esercito israeliano nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. E' salito a 10 il bilancio ...Sameeh Abu al-Wafa, Hussam Abu Theeba, Aws al-Hanoun, Nour el-Din Marshoud colpiti in testa e al cuore. Poi altre tre vittime nella città martire di Jenin e un ottavo palestinese, Mohamed (...) ...