Israele | auto contro pedoni e accoltellamenti a Tel Aviv

Continuano le violenze trae Palestina . Mentre il numero delle vittime del blitz delle forze di sicurezza israeliane ... 'L'attentatore è arrivato a bordo di un'e ha centrato una fermata di ...Sale il bilancio dei feriti dopo l'attacco condotto con un'e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord di Tel Aviv, in. Il punto sulla ...Lo riporta un'organizzazione israeliana, per la quale sarebbe entrato incon un permesso medico. Continua a leggere su Tg. La7.it - Sarebbero almeno sette le persone ferite da u n'che ...

Israele, auto contro pedoni a Tel Aviv. Hamas: “L'occupazione pagherà il prezzo per i suoi crimini contro Jen… la Repubblica

Tel Aviv, 4 lug. (askanews) - Un auto contro i pedoni, con l'autista che, finita la corsa sul marciapiede, si è avventato sui passanti con un'arma da taglio prima di essere ucciso. Sette persone sono ...L'aggressore ha lanciato il suo veicolo contro le persone su un marciapiede in Pinchas Rosen Street nella città costiera, poi è sceso e ha accoltellato altri, ...