Isobel innamorata dopo “Amici”? Beccata con lui al mare | le foto

Leggi su tvzap

(Di martedì 4 luglio 2023) Personaggi tv. “Insieme ufficialmente”:, è successo: scoppia l’amore – L’ex allieva dell’ultima edizione di “aveva creato un bel rapporto con Cricca nel corso del talent show di Canale 5. Non pochi fan speravano che tra i due sbocciasse una bella storia d’amore a programma terminato. Sembrava in principio chee Cricca fossero presi dagli impegni professionali per dedicarsi alla sfera privata… (continua a leggerele) Leggi anche: Annalisa Scarrone si sposa: ecco chi è il suo futuro marito Leggi anche: Annalisa, il famoso cantante italiano è pazzo di lei: tutti lo hanno notato Durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo” Cricca aveva detto: “...