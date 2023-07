Isabella e Manuel lasciano “Temptation Island” | poi scoppia la bufera su di lei

(Di martedì 4 luglio 2023) : cos’è successo – In onda su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata di “”. Un appuntamento ricco di colpi di scena:ha deciso di interrompere drasticamente il suo percorso all’interno del programma, chiedendo un falò di confronto immediato con il suo. Ecco cos’è successo… Leggi anche: Barbara D’Urso, perché Pier Silvio Berlusconi non la vuole a “Pomeriggio 5” Leggi anche: Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo la sua morte La seconda puntata di “”, in onda lunedì 3 luglio su Canale 5, si è aperta con il falò di confronto tra, richiesto dalla giovane dopo soltanto poche ore dall’inizio del loro viaggio dei sentimenti. Il falò anticipato è ...

Nel corso del falò,si sono avvicinati sempre di più fino a decidere di lasciare insieme il programma. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google ......in attesa di Manu al falò di confronto anticipato da lei richiesto dopo aver sentito le frasi del fidanzato sul suo conto.è giunto al falò e dopo i consueti video di ciò che ha ...Lui tranviere, lei professionista nel settore pr ,vivono a Milano in due diversi quartieri della città, lui in periferia, lei in centro. Instagram content This content can also be ...

Temptation Island, Isabella e Manuel lasciano insieme il programma Vanity Fair Italia

E` andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5 Continua il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island; è andata in on ...Riassunto Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: una coppia lascia il villaggio, fidanzato chiede il falò immediato.