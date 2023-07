Isabeli Fontana | la top model che non può fare a meno di Cannes

(Di martedì 4 luglio 2023) Superla brasiliana,negli ultimi anni è diventata una importante costante del Festival di. Ha partecipato più volte alla Croisette, irradiando il red carpet con i suoi look glam. Gli appassionati di moda non avranno difficoltà a ricordare il nome di. Superla brasiliana, negli ultimi anni ha reso la sua presenza al Festival diuna garanzia, sfoggiando abiti d’alta moda e rafforzando il proprio style da tappeto rosso. Classe 1983, di recente lala è diventata anche protagonista del brand di Chiara Ferragni, o meglio della campagna dedicata alla sua linea di gioielli. In posa per Princess Rainbow, lala ha accostato la sua bellezza ai nuovi pezzi ...

6 La bellissima super top stasera si sentiva un po' Catwoman e ha scelto un tubino con schiena nuda in latex da vera dark lady. Però non ci emoziona. Rimandata. Ikram Abdi 3 'Ma come ...Capelli scalati: i tagli medi e lunghi guarda le foto Leggi anche › Tagli capelli 2022: il nuovo pixie cut di, chic e impertinente 5. Mixie cut, il trasformista È un pixie, ma ...6 La bellissima super top stasera si sentiva un po' Catwoman e ha scelto un tubino con schiena nuda in latex da vera dark lady. Però non ci emoziona. Rimandata. Ikram Abdi 3 'Ma come ...