Iran | tra tecnologia e innovazione L’analisi di Valori

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel mondo di oggi, la scienza e laavanzano ogni giorno; ma per giocare un ruolo in questo sviluppo, sulla base delle linee guida dello Statoiano, richiede una visione corretta e la strada giusta per arrivare dalle realtà esistenti a ciò che deve essere fatto. Il rapporto tra scienza eè un rapporto bidirezionale; è chiaro che se non c’è scienza e produzione scientifica, il progresso di altri campi non sarà possibile, e senza il progresso della, nemmeno la scienza progredisce. D’altra parte, l’esistenza die industria avanzate non significa necessariamente progresso; in quanto l’ingresso indi tecnologie non nate in uno stesso Stato, trasforma quel Paese in un mero consumatore di. Pertanto, il progresso e ...