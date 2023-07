Investito da un’auto a Costa Volpino | grave ciclista 37enne

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 luglio 2023). Èildi 37 anni che martedì mattina (4 luglio) è statoda. L’allarme è scattato intorno alle 12,15. Secondo i primi rilievi, effettuati dai carabinieri di Clusone, l’uomo in sella alla bici è stato travolto da un’Audi A3, forse per una mancata precedenza da parte dell’automobilista. Ilè stato portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.