Intossicazioni da tonno sofisticato | eseguite 18 misure cautelari

(Di martedì 4 luglio 2023) Operazione NAS: 18per leda. Sequestro di milioni di euro e aziende coinvolte Nelle prime ore della mattina, militari del NAS di Bari congiuntamente ad altri NAS del Gruppo CC per la Tutela della Salute di Napoli e con il supporto dei competenti Comandi Provinciali Carabinieri, hanno eseguito 18, e segnatamente Il ordinanze di custodia cautelare, di cui 5 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, nonché 5 ordinanze di applicazione della misura del divieto di dimora e 2 dell’obbligo di dimora, emesse dal GIP del Tribunale di Trani (BAT), a carico di imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie (BAT) e di una società di consulenza sulla sicurezza alimentare e di ...

... che veniva venduto come fresco, di preparazioni a base di pesce, lavorate presso un'altra loro azienda, utilizzando prodotti ittici scaduti, mentre, in un caso, anche una partita diin stato ...Le indagini sono scattate a seguito di un'intossicazione alimentare patita da decine di persone, dopo il consumo dia pinna gialla. Secondo gli investigatori, prima della vendita, il pesce veniva decongelato e adulterato con sostanze non consentite, nitriti e nitrati, al fine di esaltarne l'aspetto e il ...In effetti, il pesce crudo richiede cautela, poiché può provocareda salmonella, ... Anche home made guarda le foto Leggi anche ›e pesce in scatola: un nuovo studio contro i ...

Intossicazioni per tonno sofisticato, 18 misure cautelari a Bari Tiscali Notizie

Una organizzazione è stata sgominata tra Puglia e Campania: il tonno veniva messo in vendita pieno di nitriti e nitrati, sostanze tossiche per gli ...Cinque persone in carcere e 6 ai domiciliari tra imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie e di una società di consulenza sulla sicurezza alimentare e di un laboratorio privato di Avel ...