Intossicazioni alimentari nei bambini | come riconoscerle ed evitarle

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 4 luglio 2023) L’attenzione sull’alimentazione passa non solo dalla quantità di cibo che assumiamo e dalle sue caratteristiche e proprietà nutritive, ma anche dalle loro condizioni specifiche. Non è raro, tanto negli adulti quanto nei(che sono maggiormente a rischio in quanto più sensibili), andare incontro a un’intossicazione alimentare (o tossinfezione alimentare), ovvero l’ingestione di un alimento contaminato. Facciamo quindi chiarezza sulleneiandando a individuare cosa sono, quali sono le principali,e cosa fare, sia in termini di prevenzione che di cura. Cosa sono le? L’EFSA, l’European Food Safety Authority definisce le...