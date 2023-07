L'ultimo aggiornamentole parti ha partorito una bozza d'che va oltre una stretta di mano oppure un sì verbale: il Sassuolo, al contrario di quanto pianificava l'amministratore delegato ...Sottoscritto un memorandum d'Kuwait Fund for Arab Economic Development e Cassa Depositi e Prestiti. Lo si apprende da una nota di Cdp nella quale si spiega che il memorandum punta al finanziamento della crescita ...le sfide più urgenti e dunque non più rinviabili per il nostro Paese spicca certamente q uella ...come nuovo principio fondante di qualsiasi sviluppo. motore di ripresa e leva per il futuro. ...

Intesa tra Kuwait Fund e Cdp, si punta alla crescita - Economia Agenzia ANSA

“L’avicoltura italiana si trova di fronte a uno scenario complesso. In conseguenza del calo produttivo dell’11,2%, nel 2022, per la prima volta abbiamo rischiato di perdere ...Sottoscritto un memorandum d'intesa tra Kuwait Fund for Arab Economic Development e Cassa Depositi e Prestiti. (ANSA) ...