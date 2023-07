Inter | si lavora a una cessione in Argentina

Di Marzio scrive: ' L'è sempre più vicina a Davide Frattesi . I nerazzurri devono chiudere gli ultimi dettagli con il Sassuolo. Il club di Zhang ha l'accordo con il giocatore per un ..., arriva Frattesi e sui social si scatena il putiferio L'arrivo di Frattesi in maglia... 'E' lui il vero top player, lavorare nelle condizioni in cuilui non è da tutti. Molti ...Romelu Lukaku all', atto terzo. Beppe Marottaall'offerta ufficiale da presentare al Chelsea per riportare in nerazzurro "Big Rom". La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato ...

Qs - Inter su Lukaku, Milan su Frattesi, la Juve lavora sugli esuberi, stop a Dybala Tutto Juve

Il calciomercato è iniziato lo scorso 1° luglio ed è subito entrato nel vivo. Anche oggi le trattative non si sono fermate un attimo ...Dopo un lungo tentennare, il centrocampista croato Marcelo Brozovic accetta il triennale arabo. Va via, infatti, dopo una lunga militanza nerazzurra, l’eclettico calciatore, convinto dal ...