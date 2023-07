INTER-SASSUOLO | ACCORDO PER FRATTESI! L'agente del giocatore nella sede del club nerazzurro

... le ultimeAvevamo già parlato su Calciomercato.it di come non mancassero i rimpianti per l', ... come lo scorso anno, ci stanno pensando compagini come Fiorentina, Monza,. Ma al momento, ...Il difensore, acquistato dal Nizza la scorsa estate, è vicino a trasferirsi alin prestito. 2023 - 07 - 04 12:57:32, si spinge per Samardzic L'spinge per Lazar Samardzic. Il ...La telenovela Frattesi potrebbe finalmente chiudersi. Il centrocampista di Fidene sembra essere ad un passo dall'dopo l'accordo trovato tra la società nerazzurra e il. A giovare della trattativa ci sarebbe però anche la Roma grazie alla percentuale sulla rivendita del calciatore presente nel suo ...

Inter, accordo verbale con il Sassuolo per Frattesi GianlucaDiMarzio.com

Ultim'ora Inter, ore caldissime sul fronte Frattesi: il centrocampista del Sassuolo ora è veramente ad un passo. C'è l'accordo tra le società: i dettagli.Con Davide Frattesi vicinissimo all'Inter dal Sassuolo, sarà Samuele Mulattieri a compiere il percorso opposto. La punta ex Frosinone diventerà ...