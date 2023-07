Inter | Onana può partire | in quota testa a testa tra Navas e Trubin per sostituirlo

(Di martedì 4 luglio 2023) Marcelo Brozovic potrebbe non essere l’unica partenza in casa, che valuta un’altra cessione eccellente per finanziare il calciomercato...

...Marcelo Brozovic potrebbe non essere l'unica partenza in casa, che valuta un'altra cessione eccellente per finanziare il calciomercato in entrata. Il sacrificato potrebbe essere André, ...Dopo l'addio ufficiale di Marcelo Brozovic, ceduto all'Al - Nassr per 18 milioni di euro, il prossimo a lasciare l'potrebbe essere André. Sul portiere nerazzurro c'è da tempo l'...Le mosse di mercato die Milan Dopo l'addio ufficiale di Brozovic , ceduto all'Al - Nassr per 18 milioni di euro , il prossimo a lasciare l'potrebbe essere André. Sul portiere ...

Manca solo l’ufficialità e Giuntoli sarà un nuovo dirigente della Juve, con lui cambieranno anche delle strategie e secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe un nuovo nome in attacco: Rodrigo Sanchez ...Il Manchester United ha presentato una proposta ufficiale all’Inter per l’acquisto di André Onana. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Manchester United è ...