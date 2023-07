Inter | occhio al Newcastle | nel mirino un talento della Primavera

(Di martedì 4 luglio 2023) Per quanto riguarda il mercato in uscita dell’, attenzione al. Secondo le notizie che arrivano infatti dall’Irlanda, i Magpies hanno messo gli occhi su un giovanenerazzurro. OCCHI AL FUTURO – Tra i nomi in uscita dall’non ci sono soltanto giocatori di Prima Squadra.anche alla, con in particolare ilessato a un giovanenerazzurro. Ovvero il 18enne irlandese Kevin Zefi, che al momento ha un accordo con il club milanese fino al 2024. Fonte: Irish Examiner-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...

...per l'infortunio al ginocchio subito nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'. ma sono altri i numeri che balzano all': nell'AZ semifinalista di Conference League ......di quanto già abbozzato dall'con Mulattieri. I nomi che Furlani e Moncada possono mettere sul tavolo ci sono, come Daniel Maldini e Tommaso Pobega , ma uno in articolare è da tenere sott':...Attesa per Onana, l'ha già il sostituto. I l Milan spinge per arrivare a Yunus Musah del ... solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi:ai parametri zero e ai big ...

Milan: per il dopo Tonali il sogno è Frattesi, ma occhio a Samardzic ... Diretta

E alla fine si è chiuso il primo semestre. Ok, ok, siamo onesti, chi avrebbe mai pensato ad indici azionari con questa resilienza L’indice S&P 500 a +16%, il Nasdaq 100 a +39%, l’Euro Stoxx 50 a +19% ...Sondato il roccioso centrale difensivo guineano di proprietà dell'Auxerre, potrebbe essere lui l'altro giovane di prospettiva che chiedeva Simone Inzaghi ...