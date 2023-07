Inter Miami | Beckham | “Ho ricevuto un milione di messaggi dopo l’annuncio di Messi”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) “Un paio di settimane fa mi sono svegliato con undisul telefono e ho pensato ‘Cosa è successo?’. Di solito non ricevo tanti. Poi ho visto la notizia, anche se ovviamente non si trattava una novità per me”. Sono le parole di David, co-proprietario dell’, che racconta le prime reazioni ricevuterelativo all’ingaggio di Lionel. “Ho sempre detto che, avessi avuto l’opportunità, avrei portato i migliori giocatori a, indipendentemente dall’età. Avevo preso questo impegno con i nostri tifosi: quando uno dei migliori giocatori di sempre, che ha vinto tutto ed è ancora un grande giocatore, ha manifestato l’intenzione di giocare nella mia squadra, è ...