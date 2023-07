Inter | in arrivo il nuovo preparatore dei portieri | carriera top ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Ildeiarriva direttamente dal PSG, dove ha passato le sue ultime cinque stagioni. Ha lavorato anche con Antonio Conte? Sarà Gianluca Spinelli ildeidell’, manca soltanto l’ufficialità. Dopo l’addio di Adriano Bonaiuti, nello staff nerazzurro dal 2013 e via per motivi personali, sarà l’ex PSG a prendere il suo posto. Curriculum di tutto rispetto per Spinelli. Prima di approdare all’, ha passato 5 stagioni in Francia. Nel 2014 è stato nello staff tecnico dell’allora CT Antonio Conte a Coverciano, seguito poi nel biennio al Chelsea. Per 10 anni, dal 2004 al 2014, Spinelli ha lavorato al Genoa. All’lavorerà insieme a ...