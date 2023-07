Inter-Frattesi | i dettagli del contratto e il giorno delle visite mediche

Se il nome di Davidepiace, ma c'è da battere la concorrenza di Milan e, la Roma guarda anche ad altri nomi. Come scrive il Corriere dello Sport , i giallorossi tengono in considerazione anche il nome di ...Davideè ormai a un passo dall', come confermato dall'agente del centrocampista, Giuseppe Riso , all'uscita dalla sede nerazzurra: ' Vicini, siamo molto vicini. Le società troveranno loro l'...Giuseppe Riso, agente del centrocampista del Sassuolo Davide, ha parlato della trattativa trae neroverdi Giuseppe Riso, agente del centrocampista del Sassuolo Davide, ha parlato della trattativa trae neroverdi. PAROLE - "Noi ...L'Inter accelera per Davide Frattesi: sprint nerazzurro sulla trattativa per il centrocampista, Marotta e Ausilio hanno trovato un accordo verbale con il Sassuolo - secondo GianlucaDiMarzio.com - con ...Non si ferma il mercato dei Rossoneri, dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Sportiello e quello imminente di Romero si punta un gioiello della A.