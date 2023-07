Inter - Frattesi | ecco l' accordo con il Sassuolo | a breve la firma 

L'sono più vicini che mai. Il club nerazzurro e il Sassuolo hanno trovato un accordo verbale per la cessione del centrocampista di Fidene . L'operazione si potrebbe chiudere nelle ...Il punto della situazioneAbbandonata definitivamente la pista Davide, ormai ad un passo dal vestire la maglia dell', come scritto su Calciomercato.it, il Milan sta concentrando tutti i ...12 Per unche sfuma, c'è un Kamada che si scalda. La Roma rinuncia al gioiello delle sue giovanili ormai a un passo dall'per poco meno di 32 milioni. Il club giallorosso era arrivato a offrire 30 ...

Mulattieri sta per essere ceduto al Sassuolo come contropartita dell'Inter nell'operazione Frattesi: nel curriculum anche una stagione in Olanda. Inter e Sassuolo hanno trovato un punto di contatto in ...Il resoconto della giornata giallorossa in un clic! Si chiude un altra giornata estiva a tinte giallorosse. La notizia del giorno è sicuramente l’accordo trovato tra Frattesi e l’Inter per il trasferi ...