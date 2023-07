Inter | Frattesi è ad un passo | c' è l' accordo verbale con il Sassuolo 

L'sono più vicini che mai. Il club nerazzurro e il Sassuolo hanno trovato un accordo verbale per la cessione del centrocampista di Fidene . L'operazione si potrebbe chiudere nelle ...Vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione.#Sassuolo - Argomento del giorno ovviamente la cessione di #, che nelle ultime ore si è avvicinato ulteriormente all'#: affare da 35 ...Né Milan, né Roma. Davidesi avvicina fortemente all'. Il club nerazzurro infatti sta per trovare l'accordo verbale con il Sassuolo per il centrocampista come riporta Sky Sport. Secondo Fabrizio Romano le ...

Inter, accordo verbale con il Sassuolo per Frattesi GianlucaDiMarzio.com

Con Frattesi praticamente sfumato, in procinto di passare all'Inter, ora la Roma si muove per rinforzare il centrocampo sondando il terreno delle alternative all'ex centrocampista delle giovanili gial ...Dopo un giugno che ha scosso e sconvolto nei piani dirigenziali con gli addi di Maldini e Massara e la cessione per circa 80 milioni di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan vuole attivare con forza il ...