INTER-FRATTESI | C'E' L'ACCORDO | i dettagli economici dell'affare

, ribaltone: "Quello che posso dire...", Inzaghi fregatoNelle prossime ore, dunque, si capirà quale delle due offerte accontenterà di più siache il suo attuale club di appartenenza. Le mosse di mercato die Milan Dopo l'addio ufficiale di ...I tifosi lo sperano, anche perché si tratterebbe di restituire lo sgarbo Thuram all'; senza dimenticare poi chesembra essere il profilo ideale per la sostituzione di Tonali. Le ...

C'è anche il Milan nella corsa per Davide Frattesi. I rossoneri sono infatti pronti a sfidare Inter, Juventus e Roma per accaparrarsi il centrocampista classe '99 e nella giornata odierna ...I nerazzurri sembrano aver convinto il centrocampista ad approdare a Milano L’intreccio di mercato per Frattesi sembra stia per giungere ad una conclusione. Secondo quanto riportato da un tweet di Gia ...