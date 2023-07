INTER | E' FATTA PER FRATTESI DAL SASSUOLO! L'agente | 'Ha sempre voluto i nerazzurri' | i dettagli

#Busardó, agente #Mulattieri, dopo l'incontro con l'#: 'col #Sassuolo Vediamo domani. Valutazione e contratto Chiedetelo alle società' " @calciomercatoit pic.twitter.com/8obf3PbmRx- ......commento del giornalista è ovviamente arrivato prima della notizia dell'accelerazione dell'... La riflessione che vaè che Frattesi è del vivaio italiano, che è povero di talenti. Lui è uno ...Mediaset vuole replicare la scommessasulla Coppa Italia. Il problema è che nel momento in ... Tolto Juve,e Milan, che fanno il 70% dell'audience, un altro 15% lo fanno Roma e Napoli. Il ...Dopo un lungo tentennare, il centrocampista croato Marcelo Brozovic accetta il triennale arabo. Va via, infatti, dopo una lunga militanza nerazzurra, l’eclettico calciatore, convinto dal ...L'accordo arrivato nelle scorse ore tra Sassuolo e Inter vedrà passare in via definitiva Frattesi alla corte di mister Inzaghi: incognite sul nuovo ruolo ...