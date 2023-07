Inter | colpaccio a centrocampo | Frattesi ha detto sì Preso dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto più un giocatore

(Di martedì 4 luglio 2023) L’è ad un passo dal chiudere l'operazione per Davide. Il club nerazzurro sta infatti definendo l’affare con il, che si dovrebbe chiudere sulla base di 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri (valutato 8 milioni) per un valore complessivo di 33 milioni di euro. A confermare la situazione è stato l’agente del centrocampista, Giuseppe Riso, all’uscita...

Offerta al Chelsea:, un altro capolavoroLe basi economiche dell'accordo sono piuttosto buone per l', tanto che viene da chiedersi come mai il Sassuolo abbia accettato. "Tonali Cosa mi aspettavo". la bomba di Leao che fa esplodere il ...Il trasferimento di Lionel Messi all'Miami in MLS è stato ufficializzato da qualche settimana. Un vero e proprioper il campionato americano. E adesso emergono alcuni importanti dettagli sul contratto del campione del ...

Inter, colpaccio a centrocampo: Frattesi ha detto sì. Preso dal Sassuolo in prestito con obbligo di ri Gazzetta del Sud

L’Inter è ad un passo dal chiudere l'operazione per Davide Frattesi . Il club nerazzurro sta infatti definendo l’affare con il Sassuolo, che si dovrebbe ...SEMPRE PIÙ DISTANTE – Giorgio Scalvini è un nome che l’Inter segue da tempo, ma un suo ipotetico arrivo a Milano è, al momento, da escludere. Si allontana sempre di più il profilo di Giorgio Scalvini ...