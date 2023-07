Insufficienza cardiaca cronica | ok a rimborsabilità empagliflozin

(Di martedì 4 luglio 2023) Boehringer Ingelheim e Eli Lill: "Aifa ha attribuito lo stato di innovatività condizionata" Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company hanno annunciato cheha ottenuto l’estensione dellaper il trattamento dei pazienti adulti consintomatica a frazione di eiezione preservata (HFpEF). Il farmaco diventa dunque il primo e unico trattamento attualmente approvato e rimborsato dal nostro Servizio sanitario nazionale per i pazienti adulti con questa patologia. Il valore clinico diper questa estensione dell’indicazione – informa una nota – è stato accertato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ne ha riconosciuto l’innovatività condizionata sulla base del bisogno terapeutico importante e dell’elevata ...

- Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company hanno annunciato che empagliflozin ha ottenuto l'estensione della rimborsabilità per il trattamento dei pazienti adulti con...In presenza direnale e/o(soprattutto quando è presente una cardiopatia ipocinetica con episodi di scompenso cardiaco), bisogna evitare di assumere quantità di acqua e liquidi ...Per capire quanto può essere complesso parlare di questa situazione, pensate solo che si conoscono due diverse forme principali dicronica sintomatica : quella a frazione di ...

Promuovere screening cardiologici salvavita come per i tumori, che possano raggiungere l'intera popolazione over 65 a livello nazionale. (ANSA)