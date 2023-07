Insufficienza cardiaca cronica | ok a rimborsabilità empagliflozin

(Di martedì 4 luglio 2023) Milano, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company hanno annunciato cheha ottenuto l'estensione dellaper il trattamento dei pazienti adulti consintomatica a frazione di eiezione preservata (HFpEF). Il farmaco diventa dunque il primo e unico trattamento attualmente approvato e rimborsato dal nostro Servizio sanitario nazionale per i pazienti adulti con questa patologia. Il valore clinico diper questa estensione dell'indicazione - informa una nota - è stato accertato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ne ha riconosciuto l'innovatività condizionata sulla base del bisogno terapeutico importante e dell'elevata qualità delle prove presentate (ovvero la robustezza degli studi ...

Promuovere screening cardiologici salvavita come per i tumori, che possano raggiungere l'intera popolazione over 65 a livello nazionale. (ANSA) ...