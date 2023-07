Insigne | già ai titoli di coda la luna di miele canadese Anche l’ex Napoli in Arabia Saudita?

(Di martedì 4 luglio 2023) L’esperienza in MLS pernon sta andando come sperato e, dopo solo un anno, potrebbe già esserci un’addio. Immaginate di essere Lorenzonell’estate del 2021. Capitano della squadra della sua città e campione d’Europa con la nazionale italiana con la maglia numero 10 sulle spalle. Cosa volere di più? Eppure, nel giro di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Guido Angelozzida tempo si sta concentrando su questa nuova sfida, forse quella più grande e ... In uscita, Robertoviaggia spedito verso Palermo mentre non è stato rinnovato il contratto ...Presi Pietro Ceccaroni , Roberto, Fabio Lucioni , Leonardo Mancuso e Aljosa Vasic , il club siciliano ha ufficializzato il contratto pluriennale con la Puma '.In avanti, invece, le piste rimangono quellecitate:e Mancuso su tutti. Anche per il primo è questione di tempo: si cerca un'intesa sul prezzo del cartellino che si aggira sul milione di ...