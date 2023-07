Inqua 2023 | convegno a Roma sui cambiamenti ambientali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023), 4 lug. (Adnkronos) - Dieci giorni al via di'Time for change', ilmondiale suigiunto alla sua XXI edizione, in programma aalla Sapienza dal 13 al 20 luglio. L'appuntamento è articolato in 208 sessioni che vedranno coinvolti oltre 3000 relatori di 102 paesi, che in 14 sessioni parallele si confronteranno sull'evoluzione del pianeta, della biosfera e dei processi geologici.è interamente dedicato alle ricerche sul Quaternario, il periodo geologico iniziato 2,5 milioni di anni fa e nel quale ancora oggi viviamo. Per questo il suo studio è essenziale per la comprensione delle attuali dinamiche dei sistemi naturali, correttamentedrate in una prospettiva di evoluzione nel ...