Infermiera ha un rapporto sessuale con un paziente | lui ha un infarto ma lei non lo soccorre per paura di essere scoperta

(Di martedì 4 luglio 2023) L’Penelope Williams è stata licenziata dal Betsi Cadwaladr University Health Board (North Wales) per non aver prestato adeguato soccorso a uncon cui stata avendo une che ha avuto un attacco cardiaco. La notizia la dà il Daily Mail. Nell’ottobre 2019, l’aveva iniziato una storia d’amore con un suoin dialisi. in cura presso l’unità di emodialisi renale. La relazione è andata avanti più di un anno senza problemi sino a quando l’uomo, durante unconsumato nel retro della vettura della donna, ha avuto un. Williams, perche la loro relazione clandestina venissedall’ospedale, si è rifiutata di chiamare l’ambulanza. A prestare aiuto ...

