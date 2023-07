Indagine scioccante | Big Four supermarket hanno truffato gli automobilisti di quasi 1 miliardo di sterline con i prezzi del carburante

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Quattro grandi supermercati nel Regno Unito sono stati accusati di truffare glididiaumentando il prezzo del. L'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha scoperto che Asda e Morrisonssignificativamente aumentato i propri profitti a spese dei consumatori. L'ha rivelato che nel 2022 glipagato circa 900 milioni diin più del dovuto alle pompe di benzina. I ministri stanno considerando di introdurre un nuovo programma, chiamato "PumpWatch", che aiuterà glia trovare ipiù bassi per il. Questa iniziativa fa seguito a una ...

... sono state informate dell'accaduto e si sono affrettate ad avviare un'per fare luce sulla ... Il decesso i naspettato di una persona cara è sempre un eventoe difficile da accettare. ...'Un incidente tragico e, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta', ha detto la portavoce di Grö...sono stati visti arrivare al parco e la polizia ha avviato un'. La ..."Questo è tragico e, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta", ha detto la ...dei pompieri e un elicottero sono stati visti arrivare al parco e la polizia ha avviato un'. ...

Nottingham, sospetto attacco multiplo. Un arresto. Sunak: "Un ... Radio Norba News

Clamoroso in Francia: arrestato l'allenatore del PSG, Christophe Galtier, insieme al figlio per discriminazioni razziali e religiose ...Una tragedia scioccante che ha gettato nello strazio una famiglia e scosso la comunità di Zafferia. Un caso sul quale dalla prima serata di ieri è in corso ...