Incubo al ristorante | il fisco irrompe durante il pranzo! Il cliente si difende | Ho comunque finito di mangiare

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Un TikToker ha filmato il momento in cui ilbirmano in cui si trovava è stato chiuso dall'IRS per evasione fiscale. Nel video, l'autore rivela che i proprietari raccoglievano erbe direttamente dal cibo e che nonostante la chiusura del locale, il cibo era ancora buonissimo. Il video ha generato diverse reazioni tra i commentatori, che si sono divisi tra l'interesse per il cibo e la curiosità sulle pratiche fiscali del. Non è chiaro dove sia avvenuto il fatto, ma ci sono molti utenti che hanno espresso il loro interesse ad aiutare ila compilare correttamente i moduli fiscali. Di cosa parliamo in questo articolo... TikToker cattura l'intervento dell'IRS per chiusurabirmano Riprende i proprietari che raccoglievano erbe dal cibo IRS chiude il ...