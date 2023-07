Incontro urgente della Lega araba sull' operazione di Israele a Jenin

(Di martedì 4 luglio 2023) I membri permanentihanno tenuto unal Cairo per discuterevastamilitare compiuta danella città di, in Cisgiordania. "Ancora una ...

I membri permanenti della Lega araba hanno tenuto unal Cairo per discutere della vasta operazione militare compiuta da Israele nella città di Jenin, in Cisgiordania. "Ancora una volta - ha affermato il rappresentante permanente per l'...Il governo aveva convocato e poi revocato unper lo scorso 20 giugno. Riteniamo che siainvece ragionare seriamente e in una logica di sistema per garantire un futuro ad un settore, ...Fabbri e il sindaco della Città metropolitana Matteo Lepore hanno chiesto unal presidente di Hera Cristian Fabbri. Oggetto del confronto, avere chiarimenti rispetto alla chiusura ...

