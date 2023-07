In vacanza in Grecia | 18enne muore sugli scogli | quando l’amico lo viene a sapere muore d’infarto

(Di martedì 4 luglio 2023) Due giovani amici di 18 anni, appena diplomati al college, hanno tragicamente perso la vita durante unainper celebrare la loro recente laurea. Uno è morto a seguito di una caduta, l’altro per un infarto dopo aver appreso della morte del suo compagno. Amici di 18 anni trovano la morte durante unainAndrew O’Donnell e Max Wall, diplomati al St Michael’s College quest’anno, avevano deciso di festeggiare il loro importante traguardo sull’isola di Ios, insieme a un gruppo di amici. Durante una serata, Andrew si è separato dal gruppo ed è stato segnalato come disperso. Dopo intense ricerche, il suo corpo è stato ritrovato il mattino seguente, esanime,. Erano presenti segni ...

Muore cadendo dagli scogli, l'amico lo vede e muore d'infarto. Due studenti di 18 anni erano in vacanza in Grecia per festeggiare il diploma del collage. Muore cadendo dagli scogli, l'amico lo vede e ...