IN – Riso | ag Frattesi | «Siamo molto vicini | ha sempre voluto Inter!»

(Di martedì 4 luglio 2023) L’inter è a un passo dall’acquisto di Davide. Le parole dell’agente, Giuseppe, all’uscita della sede dell’Inter. SODDISFAZIONE – L’agente di Davide, Giuseppe, è stato intercettato all’uscita della sede dell’Inter e ha parlato così anche a Inter-News.it: «, le società hanno trovato l’accordo e mancano dettagli.ci teneva tanto, concludiamo le ultime cose poi diamo l’ok finale. Diciamo che la sua preferenza era l’Inter. Abbiamo parlato di Valentin Carboni, anche di Sensi. Stiamo valutando se Carboni andrà a giocare o meno. Vogliamola cosa migliore. Non abbiamo parlato di estero per adesso. Per Gagliardini definiamo l’accordo col Monza, già prossima settimana ...

... l'agente diè arrivato nella sede dei nerazzurri per provare a chiudere l'affare in serata Ore calde per quanto riguarda l'affare trae l'Inter, con il procuratore Giuseppe....... E' stato detto anche di un incontro in programma nella giornata di oggi tra la dirigenza rossonera e quella del Sassuolo , con anche la presenza dell'agente del giocatore Giuseppe. ...Dopo i pensieri, oggi, martedì 4 luglio, il Milan potrebbe fare sul serio per Davide, dopo aver definito la cessione di Sandro Tonali al Newcastle , che lunedì si è separato ... Giuseppe

Riso: “Frattesi A breve ok finale, ha sempre preferito l’Inter. Sensi e Carboni…” fcinter1908

All’uscita dalla sede dell’Inter, Giuseppe Riso fa il punto sulla trattativa Frattesi. Ecco le parole dell’agente di Davide ...L’arrivo di Giuntoli alla Juventus, l’attesa in casa Inter per Frattesi e Lukaku, le trattative in casa Milan dopo l’addio ufficiale di Tonali. È ufficialmente entrato nel vivo anche il calciomercato ...