IN – Riso | ag Frattesi | «Siamo ai dettagli | ha sempre voluto l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) L’inter è a un passo dall’acquisto di Davide. Le parole dell’agente, Giuseppe, all’uscita della sede dell’Inter. SODDISFAZIONE – L’agente di Davide, Giuseppe, è stato intercettato all’uscita della sede dell’Inter e ha parlato così anche a Inter-News.it: «molto vicini, le società hanno trovato l’accordo e mancano. Davide ci teneva tanto, concludiamo le ultime cose poi diamo l’ok finale. Diciamo che la sua preferenza era l’Inter. Abbiamo parlato di Valentin Carboni, anche di Stefano Sensi. Stiamo valutando se Carboni andrà a giocare o meno. Vogliamola cosa migliore. Non abbiamo parlato di estero per adesso. Per Roberto Gagliardini definiamo l’accordo col Monza, già prossima settimana decisiva. Oristanio va a giocare in ...