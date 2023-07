In partenza “Oltre il Giardino” | la nuova rassegna estiva della Solot al Mulino Pacifico

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnabolle nella pentola piena di sorprese, Compagnia Stabile di Benevento. Il mese di luglio vedrà l’inizio di “il”,di teatro e di poetiche neldel. Un progetto che nasce con l’obiettivo di dare il giusto spazio e riconoscimento alla drammaturgia contemporanea, agli artisti emergenti e alle loro idee innovative in direzione di unavitalità per il teatro dei nostri tempi. Si comincia venerdì 7 luglio, alle ore 21.00, con “I duellanti”,produzione, tratto dal racconto di Joseph Conrad, scritto da Francesco Niccolini, per la ...

Inper il tour di Jocelyn, che ha infatti registrato il tutto esaurito, si dicono fieri di ... Sbigottiti,a Tedros, ci sono anche gli stessi Chaim, Nikki ed Andrew, che non ridono più. ...BARI - Tutto pronto per la missione 'Tasselli di pace /2 - Mosca' , l'iniziativa promossa dalla Associazione culturale 'L'Isola che non c'è' alla quale aderiscono su Whatsapp240 personalità del mondo accademico, della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, ma anche ambasciatori, politici, alti prelati e rappresentanti delle più importanti aziende pubbliche e ...... Corriere dello Sport) Jannik Sinner lascia Juan Manuel Cerandolo ai blocchi di. Nel ... L'obiettivo è migliorare i miei risultati,al ranking. E per questo voglio puntare ad andare più a ...

Turismo, oltre 15 milioni di italiani in partenza a luglio: +1% Sky Tg24

La delegazione guidata dall’Arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro e composta dal giornalista e presidente onorario della Associazione L’Isola che non c’è, Franco Giuliano, e dal nefrologo Lore ...Una maxi gara da 570 milioni di euro che comprende i due lotti della Linea 4 che dalla stazione Leopolda condurrà fino a Campi Bisenzio e tre opere accessorie di viabilità: il nuovo collegamento tra v ...