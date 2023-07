In Italia una donna su cinque lascia il lavoro | spesso a causa dei figli

Leggi su fmag

(Di martedì 4 luglio 2023) La strada da fare è lunga, almeno stando ai numeri: inle lavoratrici madri di età compresa tra i 25 e 54 anni sono il 57,4% contro l’88,2% dei padri. A questo dato aggiungiamo che il tasso di abbandono deldelle lavoratrici si attesta al 19% e nella maggior parte dei casi perché è laa tirare i remi in barca per dedicarsi alla cura dei. È il frutto dell’indagine ‘Non sostenibilità delfemminile in’, condotta su un campione di 1000 donne e madri diminorenni intervistate su tutto il territorio nazionale, patrocinata da Nodus, Centro Studi economia sociale e. “Un campione – spiegano gli organizzatori – che non pretende di essere rappresentativo di tutte le sfaccettature della realtà ...