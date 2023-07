Impallomeni | «Lukaku nell’ultimo periodo ha dato risposte importanti»

(Di martedì 4 luglio 2023): «Tutto sumese e mezzo hae credo sia importante ripristinare la LuLa. Nelle intenzioni di Inter, giocatore e allenatore c’è la voglia di ripartire insieme. Poi c’è Correa che dovrà dimostrare qualcosa, ma è un giocatore buono». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Impallomeni: “Inter, giusto puntare su Lukaku. Correa dovrà dimostrare qualcosa. Frattesi…” fcinter1908

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Calciomercato e Ritiri: Lukaku ha la precendenza per l'Inter Tutto su di lui "E su chi ...