Ilary Blasi fuori da Mediaset | arriva l’indiscrezione | cosa sta succedendo tra la rete e le conduttrici più famose

(Di martedì 4 luglio 2023) Masta? Piersilvio Berlusconi ha deciso di mettere a punto una rivolta contro le bionde? Si tratta di un cambio di mano filosofico nelladel trash per eccellenza? Non si sa come mai ma c’è una sorta di addio di massa ai nomi che negli ultimi decenni hanno rappresentato le reti, a volte ricoprendo ruoli diversi. Dopo Barbara d’Urso, il cui addio dev’essere ancora chiarito ma che si porta dietro un tetro alone di mistero, ora è il turno di, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi e nome apparentemente intoccabile (ricordiamoci che si tratta della migliore amica di Silvia Toffanin). Barbara D’Urso dice addio ac’è dietro la rottura di un rapporto ...

Dopo l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 , anchepotrebbe lasciare Mediaset. Questo è ciò che emerge dall'indiscrezioni riportate di recente da Il Messaggero. Isola dei Famosi: le novità della prossima edizione Per ciò che concerne L'...In questo senso va letta l'esclusione eccellente di Barbara d'Urso (subito fuori da Pomeriggio 5, da gennaio 2024 fuori dall'azienda) e quelle molto probabili di Belen Rodriguez e di. La ...in vacanza oltreoceanoè solita scegliere mete molto lontane da casa quando si tratta di prendersi una lunga vacanza per scappare dai paparazzi e dalla pressione mediatica. In ...

Ilary Blasi: contratto scaduto, anche lei fuori da Mediaset Le voci e i dubbi Corriere della Sera

Ilary Blasi è in vacanza a Brasile. Terminate le fatiche dell'Isola dei Famosi, la conduttrice è volata nel paese sudamericano. Diciamo «vacanze in parallelo»: ...Ilary Blasi quando era solo una ragazza è muoveva i primi passi come letterina a Passaparola, ecco com'era. Il video che spiazza.