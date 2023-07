Il vero timore Guerriglia in Francia | Giulio Sapelli lancia l' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) La, devastata dalle rivolte degli immigrati arabo -musulmani, pare sull'orlo di una guerra civile che può sconvolgere l'Europa. Ne parliamo con lo storico ed economista.Professore, da anni le banlieu, i «ghetti» degli immigrati, sono polveriere. Che cosa è cambiato dal primo episodio del 2005? «Il precedente del 2005 riguardava Parigi e poche altre città. La rivolta divampò dopo che l'allora ministro dell'Interno Nicolas Sarkozy parlò di “agire contro la feccia”. Nelle sommosse di questi giorni la situazione è più critica per il presidente Emmanuel Macron, che per il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Era stato proprio Macron a puntare molto, nella campagna per la sua elezione nel 2017, sul recupero delle banlieu e sull'istituzione di centri di ascolto per recepire il disagio sociale ed economico. È stato ...