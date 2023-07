Il risveglio del buco nero al centro della nostra Via Lattea | lo studio pubblicato su Nature

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilsuper massiccio, noto come Sagittarius A* (Sgr A*), che si trova alVia, è uscito da un lungo periodo di inattività, circa duecento anni fa. Lo dimostra lodi un gruppo internazionale di scienziati, guidato da Frédéric Marin, ricercatore del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), presso l’Osservatorio Astronomico di Strasburgo dell’Università di Strasburgo,su. I dati dell’imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE)National Aeronautics and Space Administration (NASA) hanno fornito la prova che Sagittarius A* (Sgr A*), ha attraversato un periodo di attività molto intensa, circa duecento anni fa, dopo aver inghiottito gas e polvere che entravano nel suo raggio ...

...sperano che la serie di eventi dei 'Martedì d'estate' simboleggi 'un momento di unione e... si può consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina Fbconsorzio 'Faenza c'entro'.AGI - 'Indiana Jones e il quadrantedestino ', nono miglior debutto2023, domina il box office italiano c on 2,388 milioni di euro in 5 giorni di programmazione. ...'Transformers - Il' ......a casa di famiglieluogo, spesso anziani allietati dalla compagnia di giovani e persone da tutto il mondo con cui fare nuove amicizie. Evento Speciale all'alba "Al passo coi Templi - Il...

La casa - Il risveglio del male - Lee Cronin svela le sue fonti d ... ComingSoon.it

Fino al 10% della popolazione soffre di insonnia cronica, un problema serio e ancora troppo spesso sottovalutato, che può incidere fortemente sulla ...Una donna thailandese di 49 anni è “tornata in vita”. Colpita da un tumore al fegato, Chataporn Sriphonla la donna è stata creduta morta fino al momento del suo risveglio, pochi momenti prima dell’ini ...