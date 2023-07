Il ricordo di Maradona | “grande | strano e fragile ma uno dei pochi che ti gratificava sempre”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) “Uno dei calciatori con cui ho lavorato e che mi sta più a cuore è sicuramente. Diego era un personaggioma uno deiche ti. La maggior parte dei calciatori dava tutto per scontato, lui invece trovavail modo per ringraziarti anche in pubblico”. Sono le dichiarazioni di Carlo Diana, in passato marketing manager della Juventus e attualmente a capo di Reset Marketing insieme a Davide Lippi, intervistato da Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School. Diana ha risposto ad alcune domande di Spadoni nel corso della diretta Fanast RFT riservata ai possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova ...