Il primo album dei Foo Fighters compie 28 anni | l’inizio dopo la fine

(Di martedì 4 luglio 2023) Che Dave Grohl avesse tanto da tirare fuori era già evidente dai tempi di Marigold, dove possiamo sentire uno strano e ipnotico nervosismo, le vibrazioni di un artista che vorrebbe tanto esplodere. È quanto accade con Foo, ildella band uscito il 4 luglio 1995 e con il quale Dave riesce a buttarsi alle spalle ladei Nirvana e dell’amico Kurt Cobain. Per molti Dave non attendeva altro che lasciar esprimere il suo ego, ma lui sa bene che con questa nuova e promettente esperienza musicale vuole insegnare al pubblico che esiste una forza oltre il dolore. Foonon è certo il miglioredi Dave Grohl e soci, ancora tutti disorientati da una prima metà degli’90 fatta di grunge, stoner rock, di primi passi del nu metal e ...

Dopo il successo del Blu celeste tour Reduce dal lungo tour legato al suo"Blu celeste" che gli è valso qualcosa come oltre 350mila biglietti venduti, ora si prepara per altri eventi ...... presenterà il suoEP I giorni rinascono, che racchiude i primi esperimenti nati proprio a ...artistico AdoRiza nato in seno a Officina Pasolini ha vinto la Targa Tenco 2019 per il miglior...Violante Placido debutta al cinema nel 1996 con ilruolo di rilievo: è la protagonista ... Violante porta avanti anche la sua passione nella musica ed è cantautrice dei suoi due'Don't be ...

In attesa del suo primo album MaLaVoglia apre il concerto di Enrico ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Considerazioni in musica sulle evoluzioni dello sviluppo tecnologico e i consumatori E il pensiero corre alla rivoluzione green ...L’8 luglio GianlucaMaLaVoglia apre il concerto di Enrico Ruggeri nella tappa del tour a Olevano di Lomellina (PV). Un anno di ...