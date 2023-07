Il prezzo sorprendente di un attaccapanni maledetto fa impazzire i fan dei negozi di beneficenza

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Uno didi Edimburgo ha attirato l'attenzione dei clienti con un porta-abiti "" e particolare. L'oggetto, che sembra un normale porta-abiti ma è interamente ricoperto di pelo e dotato di una strana testa di peluche, è stato messo in vendita alscontato di 45 euro. La foto del porta-abiti è diventata virale sui social media, con molti commentatori che lo definiscono inquietante e terrificante. Non si sa se l'oggetto sia stato ancora venduto, quindi se sei interessato potresti voler recarti a Edimburgo al più presto! ... Di cosa parliamo in questo articolo... Un oggetto "" è apparso in uno dia Edimburgo. Si tratta di un porta-abiti ricoperto di pelo con una testa di peluche in cima. Il ...