Il presidente dell’Almeria | “Tre offerte per El Bilal | due sono dall’Italia”

... attaccante 21enne maliano, autore di sette reti nella scorsa stagione, è finito nel mirino di diversi club, come ha assicurato Mohamed El Assy, ildella società spagnola , ......del Paris Saint - Germain e'Eca, ma soprattutto ...quanto utile quella inscenata nell'ultima gara contro l'...... in vantaggio per 3 - 0 all'RCDE Stadium, tana'Espanyol e ... Squalificato e seduto in tribuna la fianco delblanco ... Rayo Vallecno 46; Maiorca* 44; Valencia* e Celta Vigo 40;...